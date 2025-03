Meghan Markle wyśmiana w telewizji. Nie mieli dla niej litości

Meghan Markle i książę Harry wywołali duże zamieszanie medialne, rezygnując z obowiązków brytyjskiej rodziny królewskiej i przeprowadzając się do Stanów Zjednoczonych. Teraz o celebrytce znów jest głośno za sprawą jej serialu na Netfliksie. Dziennikarze „Good Morning Britain” bezlitośnie wyśmiali to, co w show zrobiła żona księcia.