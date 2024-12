Brytyjska rodzina królewska nie przestaje budzić zainteresowania, szczególnie w ostatnich latach, gdy afery i skandale imały się jej członków, jak jeszcze nigdy. Najwięcej w mediach mówi się o konflikcie na linii książę Harry - książę William, a także pomiędzy ich żonami. Sami zainteresowani co prawda starają się unikać komentarzy w tej sprawie, jednak poruszenie i tak nie przemija. Teraz oliwy do ognia dolały SMS-y Kate i Meghan.

W ostatnich latach sporo mówiło się o rodzinie królewskiej, w której zaszły istne rewolucje. Zaczęło się od ślubu księcia Harry'ego z amerykańską aktorką i rozwódką - Meghan Markle. Później ta była na każdym kroku porównywana do świecącej przykładem Kate Middleton, a prasa wypunktowywała jej nagminnie łamany protokół królewski. W końcu wrzawa była na tyle duża, że młodszy bart księcia Williama i jego żona zdecydowali o rezygnacji ze swoich obowiązków i wyjeździe do Stanów Zjednoczonych.

Nie trzeba było wcale długo czekać na pierwsze przecieki o ponoć poważnym konflikcie pomiędzy braćmi, przez który mają nie utrzymywać ze sobą kontaktu. Mówiono, że zarówno William, jak i Kate, nie pałają sympatią do amerykańskiej aktorki, czego nie zamierzają ukrywać. Pojawiły się także doniesienia, że szczególnie dotknięta całą sytuacją ma być Middleton, która była blisko ze szwagrem, dlatego rzekomo co jakiś czas podejmuje próbę załagodzenia konfliktu między braćmi.

Tuż po ślubie Meghan i Harry'ego plotkowano, że na chwilę przed ceremonią aktorka miała doprowadzić księżną do płaczu. W późniejszym wywiadzie, którego Sussexowie udzielili Oprah Winfrey, wyjawili, że tak naprawdę było na odwrót. W książce "Ten drugi" książę Harry nawiązał do tej sytuacji, przytaczając treść prywatnych SMS-ów żony i szwagierki. Rozmowa dotyczyła sukienek, które małe druhny miały na sobie podczas ślubu.

Księżna Kate miała zwrócić Meghan uwagę, że kreacja Charlotte jest na nią o wiele za duża. Wówczas Markle odpowiedziała jej:

Czy możesz zabrać Charlotte, aby przerobić (sukienkę - przyp. red.), tak jak robią to inne mamy?

Żona następcy tronu w odpowiedzi stwierdziła natomiast:

Dalej dowiadujemy się, że Meghan Markle ponoć chciała naprawić problem i poinformowała Kate, że krawiec będzie czekał na nią i Charlotte, by poprawić kreację.