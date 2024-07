Jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników czwartej edycji "Top Model" jest Mateusz Maga. Androgyniczny model stał się obiektem kpin ze strony internautów, którzy atakują go dosłownie za wszystko m.in. styl ubierania się czy wygląd. Ponadto otrzymuje mnóstwo gróźb i wiadomości z wyzwiskami. Niedawno wydał więc oficjalne oświadczenie. Przypomnijmy: Przerażony Mateusz Maga wystosował oficjalne oświadczenie. Boi się pobicia

W jego obronie stanęło już kilka gwiazd show-biznesu. Do ich grona dołączył również Michał Piróg. Tancerz przez wiele lat musiał stawić czoła atakom ze względu na swoją orientację, więc doskonale wie, co czuje Maga. Na swoim Facebooku wyraził swoje oburzenie w sprawie uczestnika. Staje w jego obronie, twierdząc, że Ci, którzy go atakują, sami jeszcze nie dorośli:

Właśnie wróciłem do Polski i dowiedziałem się o fali nienawiści skierowanej w kierunku Mateusza Magi uczestnika Top Top Model TVN . Powiem tyle mali zawsze szczekają atakując tych zdolniejszych i wrażliwszych... Szczekać każdy potrafi ale czy coś jeszcze potraficie. Czas dorosnąć - pisze Piróg

Zgadzacie się z choreografem?

