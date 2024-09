Już od dawna było głośno na temat tatuażu, na który lata temu zdecydował się Maciej Kurzajewski. Na przedramieniu dziennikarza znajdowały się trzy imiona: Paulina, Franek i Julek. Po głośnym rozwodzie z Pauliną Smaszcz doszło do tego, że Maciej Kurzajewski zdecydował się zakryć imię byłej żony. Teraz przypadkowo odsłonił nowy tatuaż. Co na to Paulina Smaszcz? Jak zareagowała na nowy tatuaż dziennikarza?

Paulina Smaszcz zabrała głos w sprawie przerobienia tatuażu przez Macieja Kurzajewskiego

Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski rozwiedli się po 23 latach małżeństwa. Początkowo wydawało się, że para rozstała się z klasą i nie zamierzają publicznie ze sobą walczyć, ale wszystko zmieniło się po tym, jak wyszło na jaw, że Maciej Kurzajewski spotyka się z Katarzyną Cichopek. Wtedy nie brakowało gorzkich słów Pauliny Smaszcz pod adresem byłego męża. Teraz to już przeszłość, a Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nadal tworzą świetny duet i już otwarcie chwalą się swoim szczęściem, ale początkowo rozstanie gwiazdy "M jak miłość" i tancerza Marcina Hakiela wywołało ogromne kontrowersje.

Z czasem emocje opadły i wydaje się, że wszyscy ułożyli sobie życie na nowo, a Katarzynie Cichopek i Maciejowi Kurzajewskiemu kibicuje mnóstwo fanów, którzy trzymają kciuki za ich relacje. Para coraz częściej pokazuje wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych i chwalą się swoim szczęściem. Na jednym z takich nagrań na uwagę zasługuje tatuaż Macieja Kurzajewskiego. Doskonale widać, że zamiast imienia Paulina widać głowę Statuy Wolności. A jednak dziennikarz zdecydował się na tę zmianę... Zobaczcie sami!

Instagram @maciejkurzajewski

Jak Paulina Smaszcz skomentowała tę zmianę? Wiadomo, że w przeszłości dość ostro wypowiadała się o Macieju Kurzajewskim, a jej słowa wzbudzały ogromne kontrowersje. Tym razem było inaczej! Paulina Smaszcz w rozmowie z reporterem cozatydzien.tvn.pl nie ukrywała, że podoba jej się ta zmiana i nawet odniosła ją do swojego życia:

Statua Wolności to po angielsku i francusku wolność opromieniająca świat, to najpiękniejsza metamorfoza mojego życia powiedziała Paulina Smaszcz dla cozatydzien.tvn.pl

Jesteście zaskoczeni wypowiedzią Pauliny Smaszcz? Do tej pory dziennikarka nie gryzła się w język, a jej ostre komentarze rozgrzewały media. Wygląda na to, że to już przeszłość.

