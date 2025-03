Alicja niemalże od samego początku zaznaczyła swoją pozycję w "Hotelu Paradise". Spodobała się wielu uczestnikom, jednak największą słabość ma do niej Tymek. Alicja ma jednak swoje zasady, chciałaby by to właśnie im podporządkował się jej programowy partner. Jej zachowanie i mocna osobowość dzieli fanów, a co na temat Alicji sądzi Edyta Zając?

Reklama

Edyta Zając o Alicji z "Hotelu Paradise 1o"

Na nic zdało się uczestnikom obserwowanie poprzednich edycji programu. W "Hotelu Paradise 10" rządzą zmiany i... wygląda na to, że Alicja. Uczestniczka dała się zapamiętać niemalże od pierwszego odcinka i budzi niemałe kontrowersje wśród oglądających.

Mocno się to wszystko zaczyna i ta machina nie spowalnia - nie ukrywa Edyta Zając.

Nowa prowadząca cieszy się, że formuła "Hotelu Paradise" się zmieniła i zaskoczenie ciągle się pojawia. Wypowiedziała się także na temat zachowania Alicji z programie, którego nie da się nie zauważyć śledząc odcinki.

Mocny, dominujący charakter. Wszędzie jej pełno, natomiast też ja patrzę na to z perspektywy osoby, która obserwuje ich też w momentach, kiedy widz nie widzi tego na ekranie (...). Alicja jest mocną zawodniczką, ale pamiętajmy, że to jest dopiero początek programu.

Co jeszcze na temat nowej edycji i jej uczestników zdradziła nam Edyta Zając? Zobaczcie nasze nowe wideo.

Zobacz także:

Instagram @hotelparadise.tvn7

Reklama

Wywiad z Edytą Zając o "Hotelu Paradise 10" dostępny też tutaj: