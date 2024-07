Mateusz Maga to jeden z najbardziej charakterystycznych uczestników czwartej edycji Top Model. Aspirujący model może pochwalić się bardzo delikatną, kobiecą wręcz urodą, co w programie postrzegane jest jako jego olbrzymi atut. Niestety, w rzeczywistości Maga nie może liczyć na tak pozytywną atencję.



Nic nie wskazuje na to, aby obraźliwe strony i komentarze pod adresem Magi miały niebawem odejść w zapomnienie. Borykający się z depresją Mateusz wystosował oficjalne oświadczenie, w którym nie ukrywa swojego przerażenia i boi się, że ktoś go pobije. Model otrzymuje bowiem mnóstwo gróźb i wiadomości z wyzwiskami. Jednocześnie dziękuję wszystkim za okazywane wsparcie i zachęca, aby jemu podobni nigdy się nie poddawali.



Dziękuję wszelkim mediom, osobom publicznym, Wam moi drodzy za chęć zwężania nienawiśc w stosunku do mojej osoby. Nie wiem skąd ludzie czerpią tak ogromne pokłady nienawiści, złości… pojawiające się komentarze na hejterskich stronach dot.mojej osoby to często nic w porównaniu z tym jak okropne treści, grozby otrzymuję w formie prywatnych wiadomości. Przyznam, iż boję się, że zostanę pobity badz dojdzie do czegoś gorszego czytając gdzie, kiedy i o której godzinie, ale wiem, że nie mogę dać się zastraszyć! Pamiętajcie – nigdy się nie poddawajcie tak jak ja się poddałem… DZIĘKUJĘ ZA WSPARCIE - czytamy na jego Facebooku.

Myślicie, że hejt z sieci może mieć swoje brutalne odzwierciedlenie w rzeczywistości?

