Dominika Serowska podczas relacji na InstaStories zorganizowała "Q&A" i odpowiedziała na pytanie o ślub. Czy ukochana Marcina Hakiela chciałaby stanąć na ślubnym kobiercu? Partnerka tancerza szczerze odpowiedziała, czy marzy o białej sukni i weselu. Wkrótce powie "tak" Marcinowi Hakielowi? Wymowny komentarz!

Marcin Hakiel przez wiele lat tworzył szczęśliwe małżeństwo z Katarzyną Cichopek. Niestety, w marcu 2022 roku para wydała wspólne oświadczenie informując, że ich związek to już przeszłość. Gwiazda "M jak miłość" i tancerz wzięli rozwód i zaczęli układać swoje życie na nowo. Katarzyna Cichopek związała się z Maciejem Kurzajewskim, a Marcin Hakiel początkowo spotykał się z tajemniczą Dominiką, która nie chciała ujawniać swojego wizerunku. Po jakiś czasie okazało się, że relacja tancerza nie przetrwała. Dziś były mąż Cichopek jest w szczęśliwym związku z Dominiką Serowską. Para chętnie pokazuje się razem na oficjalnych imprezach i właśnie podczas jednego z takich wyjść zakochani ogłosili, że spodziewają się dziecka. Ukochana tancerza za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazywała, jak szykuje się do roli mamy, a na początku grudnia ubiegłego roku Marcin Hakiel i Dominika zostali rodzicami.

Początkowo świeżo upieczeni rodzice chronili wizerunek dziecka, ale to zmieniło się kilka dni po porodzie. Marcin Hakiel i Dominika pokazali twarz dziecka i zdradzili, akie imię wybrali dla maleństwa. Teraz fani zastanawiają się, czy po narodzinach synka para chce powiedzieć sobie "tak". Ukochana Marcina Hakiela podczas relacji na InstaStories zorganizowała "Q&A" i rozwiała wątpliwości na temat ślubnych planów.

szczerze mówiąc nigdy to nie było moje marzenie żeby wyjść za mąż - też nigdy nie było moim marzeniem być mamą, a jestem więc wiecie, marzenia się zmieniają z wiekiem. Nie czuję tego, to nie jest mój must have w życiu żeby założyć białą suknię i chyba to by było dla mnie za bardzo stresujące. Wolałabym żeby to się jakoś inaczej odbyło

odpowiedziała Dominika Serowska.