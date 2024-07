Mateusz Maga budzi skrajne emocje od emisji pierwszego odcinka "Top Model 4". Jego "naga" sesja stała się w sieci obiektem kpin i żartów. Nawet Rafalala, która wydawać by się mogło, rozumie problem inności zwyzywała go w ostrym komentarzu na Facebooku. Zobacz: Rafalala zażenowana Mateuszem Magą z Top Model: Mimoza i psychiczna ciota

Fala nienawiści skierowana w stronę Mateusza jest coraz większa. Model ewidentnie nie rozumie, co wpłynęło na takie postrzeganie jego osoby i nie raz dał upust swoim emocjom na Facebooku. Wśród ludzi, którzy krytykują jego androgyniczny wygląd i tembr głosu na szczęście znajdują się też obrońcy. Tym razem słowa wsparcia wyraziła społeczność homoseksualna na profilu popularnego magazynu LGBTQ "Replika":

Ze zgrozą obserwujemy rosnącą falę nienawiści wobec Mateusza Magi, uczestnika programu TVN „Top Model”. Mateusz niektórym nie pasuje do wizerunku tzw. prawdziwego mężczyzny. To wystarcza, by pojawiły się takie komentarze, jak np.: „Czemu tacy się rodzą?”, „pizda a nie facet”, „odrażający”, „powinni go zutylizować i zabić na śmierć”, „łamaga”. Wszystko to jest - oczywiście i niestety - podszyte ordynarną homofobią: pod zdjęciem, na którym Maga pozuje z nagim mężczyzną, jeden z najpopularniejszych komentarzy to: „ja bym się bał przy nim tak stać, jeszcze Maga by się podniecił”. Jasne, „prawdziwy” mężczyzna trzęsie portkami i wpada w histerię przed każdym – domniemanym – gejem.