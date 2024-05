Kariera Katarzyny Cichopek ponownie nabiera tempa, a to wszystko za sprawą nieoficjalnego transferu do telewizji Polsat. Kilka dni temu poprowadziła jeden z koncertów w Sopocie, a już teraz może zacząć przygotowania do nowego programu śniadaniowego w Polsacie, który ma prowadzić u boku Macieja Kurzajewskiego. Głos w sprawie zabrała szefowa "Pytania na śniadanie". Zrobiło się niezręcznie?

Niedawno Edward Miszczak potwierdził, że Polsat pracuje nad nowym programem śniadaniowym. Nie da się ukryć, że będzie to bezpośrednia konkurencja dla "Dzień Dobry TVN" oraz "Pytania na śniadanie", z którym niedawno pożegnali się wszyscy dotychczasowi prowadzący. W kuluarach mówi się, że nową śniadaniówkę ma poprowadzić Katarzyna Cichopek oraz Maciej Kurzajewski, którzy kilka miesięcy temu pożegnali się z podobnym formatem TVP.

Teraz Jastrząb Post postanowił poprosić o komentarz w tej sprawie szefową "Pytania na śniadanie"- Kingę Dobrzyńską. Czy kobieta obawia się konkurencji ze strony Polsatu?

Jak się pojawiamy na tym świecie, a później przechodzimy przez kolejne etapy życia – przedszkole, szkoła itd., to cały czas mamy konkurencję. Myślę, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Konkurencja i krytyka jest dobra, jeśli jest twórcza. Jeżeli ktoś będzie nas krytykował, że poruszamy inne tematy, czy robimy merytorycznie coś źle, to jest ok. Jeżeli ktoś powie mi, że jestem brzydka, bo nie mam niebieskich oczu, to nie jest ok. Każdy znajdzie swojego odbiorcę, więc my też znajdziemy swojego, a czy to będzie 50 tysięcy różnicy, to i tak nie podcina nam to skrzydeł

- przyznała szefowa PNŚ.