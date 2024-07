Marina Łuczenko i Wojtek Szczęsny znów są w Tokio! Na Instagramie piosenkarki pojawiła się najnowsza fotka ze stolicy Japonii. Jeszcze niedawno młodzi małżonkowie byli w Los Angeles, a wcześniej na Hawajach. Swoją podróż poślubną rozpoczęli właśnie od Tokio i wszystko wskazuje na to, że właśnie tam wrócili. Aż tak im się spodobało? ;)

Mamy przeczucie, że Tokio to tylko krótki przystanek przed kolejnym miejscem, do którego udadzą się małżonkowie. Już nie możemy się doczekać, gdzie pojadą tym razem. Może będzie to Australia lub Nowa Zelandia? Marina Łuczenko i jej mąż Wojtek Szczęsny nie szczędzą pieniędzy na tegoroczne wakacje. I nic dziwnego! W końcu podróż poślubna jest tylko raz w życiu! Zobaczcie najnowszą fotkę Mariny!

Marina pokazała zdjęcie z Tokio. Młodzi małżonkowie zatrzymają się tam na dłużej?

Młodzi małżonkowie odbywają właśnie swoją podróż poślubną. Widoki z ich wyjazdu zachwycają!

Jesteśmy ciekawi, dokąd udadzą się jeszcze!