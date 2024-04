Nicolę poznaliśmy w 10. edycji "Rolnik szuka żony". Choć dziewczyna nie znalazła miłości życia w programie, to jednak jej pogoda ducha i ogromny optymizm sprawiły, że fani obdarzyli ją ogromną sympatią i z chęcią śledzą jej losy do dziś. Obecnie mogą to robić między innymi za pośrednictwem Instagrama. I właśnie w tym miejscu Nicola pochwaliła się, że wystąpiła w kolejnym hitowym show stacji TVP! Na co się zdecydowała? Będziecie zaskoczeni!

Nicola z "Rolnik szuka żony" w kolejnym programie TVP

Nicola była kandydatką Darka w 10. edycji "Rolnik szuka żony". Jak jednak wiadomo, relacja tej dwójki nie przetrwała, a w finale programu padło nawet wiele gorzkich słów z obydwu stron. Fani jednak bardzo polubili Nicolę i chętnie śledzą, co dziś u niej słychać. Nicola na szczęście nie próżnuje i co chwila zaskakuje odbiorców nowinkami ze swojego życia. Tym razem pochwaliła się, że wystąpiła w hitowym show stacji TVP2!

Screen/Rolnik szuka żony TVP

Jak się okazało, Nicola postanowiła zmierzyć się w "Familiadzie"! Uczestniczka "Rolnik szuka żony" wzięła udział w programie wraz z najbliższymi i była częścią drużyny "Z sąsiedztwa", którą kierował jej tata, Waldemar. Co ciekawe, prowadzący program Karol Strasburger przedstawił widzom Nicolę jako "gwiazdę telewizji" i wyjaśnił tym, którzy nie śledzą na bieżąco telewizyjnych programów, że mogliśmy ją poznać już wcześniej właśnie w programie "Rolnik szuka żony".

Instagram/Nicolagaw

Emisja odcinka "Familiady" z udziałem Nicoli miała miejsce w miniony weekend. Oglądaliście jej zmagania w programie? Myślicie, że za jakiś czas uczestniczka "Rolnik szuka żony" zaskoczy nas udziałem w jeszcze innym, popularnym show?

Instagram/Nicolagaw