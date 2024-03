Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny niedawno przekazali fanom wspaniałe wiadomości o tym, że niebawem po raz drugi zostaną rodzicami. Choć para nie zdradziła jeszcze płci dziecka ani terminu porodu, jedna radosna wiadomość wystarczyła, by sieć zalała fala gratulacji i ciepłych słów. Teraz Marina zabrała głos ws. ukrywania ciąży. Dlaczego nie chciała się nią do tej pory dzielić? Wyznanie może zaskoczyć.

Marina Łuczenko-Szczęsna już za kilka miesięcy ponownie zostanie mamą, a wiadomość o ciąży wywołała niemałe poruszenie wśród jej fanów - w sieci posypały się gratulacje i życzenia zdrowia dla przyszłej mamy. Tymczasem okazuje się, że rzeczywistość nie jest tak kolorowa, jak mogłoby się wydawać...

Marina postanowiła zabrać głos w sprawie ukrywania ciąży i na InstaStories wyjaśniła fanom, dlaczego na początku zdecydowała się na taki krok. Warto wspomnieć, że już kilka tygodni wcześniej fani podejrzewali, że Marina Łuczenko spodziewa się dziecka.

Prawdę mówiąc, niekoniecznie chciałam się dzielić tym moim szczęściem ze światem, ze względu na to, że zdecydowanie lepiej się żyje bez mediów, bez Instagrama, bo wiadomo, jak to jest, jak się wystawiasz na ocenę innych ludzi, to różne bywają komentarze

- wyznała Marina.