Uczestnicy 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaczynają najtrudniejsze wyzwanie w programie - docieranie się w codziennym życiu. Po pięknych ślubach, weselach i podróżach poślubnych, nadszedł czas na powrót do rzeczywistości. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie wszystkim uda się dogadać po powrocie do Polski. W sieci właśnie pojawił się zwiastun nowego odcinka, z którego wynika, że niektóre pary będą borykać się ze sporymi problemami w relacji.

Zwiastun 7. odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Nie u wszystkich jest kolorowo!

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie mogą narzekać na brak emocji w 10. edycji programu. Uczestnicy eksperymentu dostarczają ich naprawdę wiele i na ten moment ulubieńcami widzów są Agnieszka i Damian. Fani już teraz są niemal pewni, że ta dwójka ma ogromne szanse na to, aby przetrwać eksperyment i stworzyć szczęśliwy związek również po zakończeniu programu. Wiele wskazuje na to, że mogą mieć rację, bo w zapowiedzi kolejnego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia", który został opublikowany na stronie tvn.pl widzimy, że sielanka u Agnieszki i Damiana będzie trwać!

Na ten moment przytulenia, całusy, na razie do niczego więcej nie doszło. Nic na siłę - przyznał Damian

Fot. Mat. Pras. Ślub od pierwszego wejrzenia

O wiele gorzej sytuacja wygląda w relacji Joanny i Kamila. Wszystko wskazuje na to, że para w dalszym ciągu nie będzie mogła znaleźć wspólnego języka. Przypomnijmy, że już podczas podróży poślubnej pomiędzy małżonkami pojawiły się pierwsze nieporozumienia i wymowna cisza. Niestety oglądając zwiastun 7. odcinka programu nic nie wskazuje na to, aby po ich powrocie do Polski sytuacja mogła się poprawić.

Kamil może nie ma na mnie jakiegoś pomysłu. Emocje jak na rybach - skwitowała Joanna

Czuję taką troszkę bezsilność, taką bezradność - dodał zrezygnowany Kamil

Fot. Mat. Pras. Ślub od pierwszego wejrzenia

Oglądając zwiastun 7. odcinka "ŚOPW" nic nie zwiastuje również poprawy w relacji Agaty i Piotra. Agata podczas rozmowy telefonicznej z przekąsem przyznała, jaki nastrój panuje w jej małżeństwie po podróży poślubnej:

No jeszcze się nie pozabijaliśmy. Dogadujemy się świetnie

Przypomnijmy, że Agata i Piotr już dzień po ślubie mieli za sobą pierwsze zgrzyty. Również podczas podróży poślubnej nie brakowało pomiędzy nimi spięć. Wszystko wskazuje więc na to, że powrót do Polski i próba tworzenia wspólnego życia także nie będzie dla nich łatwa.

Czy Agata i Piotr znajdą w końcu wspólny język? Czy relacja Joanny i Kamila w końcu ruszy do przodu? Czy u Agnieszki i Damiana dalej będzie układać się wspaniale? Odpowiedzi na te wszystkie pytania poznamy w kolejnych odcinkach "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! A 7. odcinek programu zobaczycie już w najbliższy wtorek o godz. 21:30 w TVN.

