Piotr "Liroy" Marzec przez wiele lat był w związku z Joanną Krochmalską, z którą doczekał się trójki dzieci. Para rozstała się w 2020 roku po niemal dwudziestu latach wspólnego życia, a konflikt był szeroko komentowany w mediach. Joanna twierdziła, że ich związek zaczął się psuć, gdy Liroy został politykiem, bagatelizując jej problemy. W czerwcu 2024 r. Liroy poślubił Dorotę. Na premierze swojego filmu "Don't f...k with Liroy" pojawił się z żoną, która chętnie eksponowała ciążowy brzuszek.

Liroy ogłasza ciążę żony na premierze filmu "Don't f**k with Liroy"

18 marca 2025 roku w Warszawie miała miejsce premiera filmu "Don't f**k with Liroy", na której pojawiło się wiele znanych twarzy ze świata show-biznesu. Wśród nich nie zabrakło samego Piotra Liroya-Marca, który to wraz z ciężarną żoną Dorotą skradł całą uwagę mediów. Para była niezwykle szczęśliwa, a Dorota z dumą eksponowała ciążowy brzuszek. To właśnie na tej premierze Liroy ogłosił, że zostanie ojcem, co wzbudziło ogromne emocje zarówno wśród gości, jak i fanów.

Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć także innych znanych osób, takich jak Trybsonowie, którzy byli obecni, aby wspierać rapera w tym wyjątkowym dniu. Wpadła również Maja Hirsch. Premierowy pokaz filmu, który spotkał się z dużym zainteresowaniem, stał się doskonałą okazją, by podzielić się radosną nowiną i przyciągnąć uwagę mediów oraz fanów.

