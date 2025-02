4. edycja "Farmy" zapewnia ogromne emocje nie tylko na ekranie, ale również za sprawą uczestników, którzy już pożegnali się z programem. Po raz kolejny głos zdecydowała się zabrać Wiola, która nie ukrywa, że na bieżąco śledzi program. Teraz pokazała zdjęcie z prowadzącymi i okazuje się, że spotkały się przed programem!

Wiola z "Farmy" pokazała zdjęcie z prowadzącymi show

Wiola, jedna z uczestniczek czwartej edycji programu "Farma" na co dzień jest influencerką. 35-letnia Wioletta Radzanowska pochodzi z Gdańska, ale od jakiegoś czasu mieszka w Hamburgu, gdzie pracuje jako instruktorka fitness oraz stylistka rzęs.

Udział w "Farmie" miał dla Wioli szczególne znaczenie. Traktowała go jako formę terapii po nagłej śmierci ojca, która nastąpiła na dwa miesiące przed jej zgłoszeniem do programu. Wiola przyznała, że pobyt na farmie pomógł jej uporać się z trudnościami ze snem i skupić myśli na codziennych zadaniach. Ostatecznie opuściła "Farmę" po przegranym pojedynku z Kają, tuż przed tygodniem finałowym. Na koniec pokazała zdjęcie z prowadzącymi "Farmę", Iloną i Mileną Krawczyńskimi:

Ja z siostrami ADiHD po wyjściu z @farmapolsat napisała Wiola na Instagramie.

Instagram @wiola_radzanowska

Wiola z "Farmy" znała wcześniej prowadzące, siostry Krawczyńskie

Wiola z "Farmy" jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie zdradza szczegóły dotyczące jej pracy, dbania o urodę, a w ostatnim czasie również programu. W relacji na Instastory uczestniczka przypomniała swoje dawne zdjęcie zrobione z Iloną i Mileną Krawczyńskimi. Fotografia pochodzi z 2018 roku i Wiola wygląda na niej zupełnie inaczej niż teraz. Zdjęcie zostało zrobione w Fitt and Jump, którego siostry były współzałożycielkami. Dopiero teraz i to tuż przed wielkim finałem 4. edycji "Farmy" Wiola zdradziła, że znała wcześniej prowadzące reality show. To dość duże zaskoczenie!

Fani "Farmy" spekulują na temat castingów do programu

Co ciekawe, wcześniej Ananas z "Farmy" wspominał o tym, jak dostał się do programu i podczas live chatu kilka razy podkreślił, że 'został zaproszony', co natychmiast wychwycili fani reality show.

Ale swoją drogą, czemu powtarzasz ( kilka razy ), że 'zostałeś zaproszony', 'Tobie zaproponowano tę grę', ? To jak to jest z tymi castingami ? pytał jeden z internautów po live'ie Ananasa

Internauci już wcześniej dopytywali, czy castingi faktycznie się odbywają? Na to pytanie odpowiedział Bandi, który przyznał, że brał udział w castingach oraz testach do programu. Tę samą wersję potwierdził Tobiasz z 3. edycji.

Kiedyś byłem w gronie gospodarzy nagrywanych do programu 'Czym chata bogata', który tworzyła firma producencka Costantin Entertaiment. I potem padła propozycja, czy nie chcielibyśmy spróbować w 'Farmie'. I się udało. Potem przeszliśmy castingi, testy psychologów, badania, no i tak 'my doszli' do 'Farmy'. wyjawił Bandi w rozmowie z 'Super Expressem'

