Klaudia El Dursi znana jest przede wszystkim, jako gospodyni reality show "Hotel Paradise". Modelka wystąpiła również w programie "Ugotowani w parach". Parę dni temu na celebrytkę spłynął niemały hejt z powodu tego, co zrobiła na ulicy. El Dursi postanowiła zorganizować sobie niemałą "atrakcję" na drodze. Celebrytka w pośpiechu wyprzedzała inne pojazdy, poruszając się pasem awaryjnym. Po tej sytuacji El Dursi przeprosiła wszystkich i wyjawiła, że jest w stanie ponieść konsekwencje za ten haniebny czyn.

Klaudia El Dursi mogłoby się wydawać, że dopiero, co przeprosiła swoich fanów, a tu nagle kolejny raz przeskrobała coś za kierownica. Na ostatnim filmiku na TikToku El Dursi postanowiła nagrać swojego ukochanego, jak śpi podczas jazdy. Nie byłoby w tym nic strasznego, gdyby nie to, że celebrytka w czasie nagrywania telefonem, prowadziła samochód.

Internet obiegła informacja, że prowadziłam samochód, który wyprzedzał pasem awaryjnym na drodze szybkiego ruchu i czuję się w obowiązku, żeby się do tego odnieść. Tak, to ja prowadziłam ten samochód, bo byłam za kierownicą i tak, to ja złamałam przepisy ruchu drogowego. Ta ogromna fala krytyki, która na mnie spadła, choć ogromnie bolesna - jest uzasadniona. Chciałam bardzo przeprosić za moje nierozsądne, brawurowe zachowanie. Jest mi ogromnie wstyd, jest mi przykro. Takie zachowanie absolutnie nie powinno mieć miejsca. Okazałam brak szacunku względem innych kierowców, za co jeszcze raz ogromnie przepraszam

- wyjawiła po poprzednim incydencie Klaudia El Dursi.