RSŻ: Joanna i Kamil zdradzili, co z ich podróżą poślubną. Gdzie się wybierają?

Joanna z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories po raz pierwszy zdradziła dokładną datę ślubu z Kamilem. Była uczestniczka programu o poszukujących miłości rolnikach odpowiedziała również na pytania m.in. o liczbę gości na uroczystości i czy powie "tak" w kościele czy w urzędzie stanu cywilnego. Sprawdźcie, co napisała Joanna! "Rolnik szuka żony": Kiedy ślub Joanny i Kamila? Narzeczona rolnika zdradziła termin Nie jest tajemnicą, że Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" szykują się do ślubu. Para poznała się w ósmej edycji programu Telewizyjnej Jedynki, a do ich zaręczyn doszło w finałowym odcinku- Kamil z "Rolnik szuka żony" oświadczył się Joannie przed kamerami. Tuż po emisji programu okazało się, że zakochani zaplanowali swój ślub na 2023 rok, a w połowie stycznia tego roku Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" rozpozczęli poszukiwania sali weselnej. Teraz Joanna z "Rolnik szuka żony" zdradziła dokładny termin ślubu z Kamilem! Wszystko wskazuje na to, że uroczystość odbędzie się 8 września 2023 roku! Narzeczona rolnika wyznała również, że wstępnie planują zaprosić na swój ślub ok. 155 osób. Jeszcze kilka miesięcy temu Joanna z "Rolnik szuka żony" informowała, że chciałaby wziąć ślub w czerwcu lub w sierpniu. Teraz -jak widać- ich ślubne plany uległy małej zmianie. Nie zawsze wychodzi tak, jak się chce. Tym bardziej, że teraz terminy już bardzo okrojone- napisała Joanna. Ale nieważne kiedy, ważne z kim- dodała.