To niezwykle intensywny i pełen ogromnych sukcesów rok dla Roksany Węgiel. Wokalistka spełnia się na każdej płaszczyźnie - zarówno zawodowej, jak i prywatnej. Choć aktualnie przebywa na miesiącu miodowym ze swoim mężem, to jednak nie zapomniała poinformować swoich fanów o pewnym ważnym wydarzeniu, które zbliża się wielkimi krokami. Obserwatorzy gwiazdy nie kryją swojego zachwytu po przeczytaniu tej wiadomości!

O Roksanie Węgiel nieustannie jest głośno, a fani z ogromną uwagą śledzą jej losy. Oprócz wielkich sukcesów zawodowych, internauci na bieżąco obserwują również jej życie prywatne, którym 19-letnia gwiazda od czasu do czasu dzieli się w sieci - mowa oczywiście o pięknych kadrach z jej ukochanym. Przypomnijmy, że w sierpniu br. Roksana Węgiel wzięła ślub kościelny z Kevinem Mglejem i to wydarzenie było szeroko komentowane przez wiele tygodni. Ślub pary był jak bajki, a teraz przyszedł czas na wymarzony miesiąc miodowy!

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wybrali się na rajskie wakacje na Mauritius. Małżonkowie chętnie dzielą się kadrami z wymarzonej podróży i wyglądają na naprawdę szczęśliwych. Mimo błogiego odpoczynku Roxie jednak nie zapomniała o tym, aby podzielić się z fanami radosną nowiną związaną z jej muzyczną karierą. Właśnie prosto z podróży poślubnej przekazała, że już 15 listopada fani usłyszą jej nowy utwór, który 19-letnia wokalistka stworzyła w duecie z Anastazją Maciąg!

,,Nieładnie'' Nasz manifest kobiecej siły już 15.11. Duet, na który pomysł zrodził się na kanapie o 3 w nocy (na spontanie albo wcale haha) Dwie zupełnie różne kobiety, opowiadające tą samą historię, bo chyba każda z nas przeszła przez złamane serce… Najważniejsze, by się podnieść i ze zdwojoną siłą ruszać naprzód, o tym dla was zaśpiewamy. My nie możemy się doczekać!!! A wy czekacie ?

- przekazała Roksana Węgiel