Obecnie Marina wypoczywa na wakacjach i wykorzystała ten moment, by pochwalić się swoim ciążowym brzuszkiem w stroju kąpielowym. Internauci nie mają wątpliwości, że przyszła mama kwitnie i wygląda na bardzo szczęśliwą. Wokalistka nie zdradziła jeszcze czy spodziewała się chłopca, czy dziewczynki, ale internauci mają już swoją teorię.

Marina przypadkiem zdradziła płeć dziecka?

W 2016 roku Marina i Wojtek Szczęsny stanęli na ślubnym kobiercu, a dwa lata później przyszedł na świat ich pierwszy syn Liam. Para nie kryje swojego szczęścia i chętnie chwali się swoją codziennością na Instagramie, a internauci uwielbiają wiedzieć, co się u nich dzieje. W marcu Marina ogłosiła, że jest w drugiej ciąży. Teraz Marina postanowiła udostępnić nagranie, na którym eksponuje swój ciążowy brzuszek, który jest już całkiem spory. Żona piłkarza pochwaliła się również widokami, które ma za oknem i zapytała internautów, jak myślą gdzie obecnie się znajduje.

Jesteśmy w bardzo wyjątkowym i sentymentalnym dla nas miejscu. Jak myślicie gdzie? — napisała Marina.

Fani Mariny od razu domyślili się, że para jest w Grecji, ponieważ już niedługo będą obchodzić swoją 7. rocznicę ślubu, a to właśnie tam powiedzieli sobie "sakramentalne tak". Jednak uwaga internautów skupiła się na czymś jeszcze.

Grecja - niedługo rocznica

Tam, gdzie ślub braliście obstawiam

Marina przepięknie wyglądasz!!! — piszą internauci.

Instagram/@marina_officia

Do swojego postu Marina dodała piosenkę Ariany Grande "The Boy is mine" (tłum. Chłopiec jest mój) internauci od razu to wychwycili i stwierdzili, że wokalistka i piłkarz spodziewają się synka.

Piosenka to wskazówka?

Czyli chłopczyk?

Sądząc po tytule piosenki i słowach, raczej będzie chłopiec — piszą internauci.

