MaRina i Wojtek Szczęsny polecieli do Los Angeles! Zakochani odwiedzili kolejny punkt w czasie swojej podróży poślubnej. Zakochani wybrali się w podróż "dookoła świata", o czym poinformowała MaRina na swoim Instagramie. Na swoją wyprawę marzeń wyruszyli tuż po powrocie polskiej reprezentacji z Euro 2016. Para pobrała się w Grecji tuż przed Euro, więc ich podróż poślubna musiała chwilę poczekać. (Zobacz: Kwiaty na ślub i wesele o każdej porze roku). Ich pierwszym przystankiem było Tokio, gdzie mieli okazję lepiej poznać kulturę Japończyków i oddawali się różnym przyjemnościom. Oczywiście w social mediach nie zabrakło fotek z tego miejsca. Następnie świeżo upieczone małżeństwo udało się na Hawaje, gdzie odwiedzili Honolulu i wyspę Maui. MaRina chwaliła się seksownymi fotkami w bikini, a Wojtek Szczęsny z kolei pokazał, jak spędza romantyczne wieczory z ukochaną.

Los Angeles to kolejny punkt na ich mapie podróżniczej. Na razie zamieścili jedno zdjęcie z hotelu, ale z pewnością pojawi się ich więcej. Wszak Miasto Aniołów to miejsce, gdzie nie można się nudzić. My z niecierpliwością czekamy na kolejne wakacyjne fotki MaRiny i Wojtka Szczęsnego! A Wy?

MaRina i Wojtek Szczęsny polecieli do Los Angeles

Zakochani byli wcześniej na wyspie Maui