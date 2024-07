Dzisiaj w Praskiej Drukarni odbyła się prezentacja wiosennej ramówki TVN. Oczywiście nie zabrakło gwiazd, które opowiadały o swoich programach, a dyrektor Edward Miszczak pokrótce przybliżył formaty, które będziemy mogli zobaczyć na wiosnę. Zobacz: Tylko u nas! "Mamy Cię!" WRACA PO 10 LATACH na antenę TVN

Nie zabrakło również Magdaleny Schejbal, która wcieli się w główną postać w nowym serialu stacji, "Mąż czy nie mąż". Aktorka po długiej przerwie wróciła do stacji, od której tak naprawdę zaczęła swoja karierę. Miszczak nie mógł jej pominąć i zapytał, jakie są jej emocje po powrocie do TVN, i jak jej się podoba w porównaniu do Polsatu. Marcin Prokop nie byłby sobą, gdyby nie zażartował z gwiazdy i podpowiedział jej, co powinna odpowiedzieć:

Powiedz, że słabo to się wyróżnisz.

Schejbal poczuła się zmieszana i nie do końca wiedziała, jak się odgryźć:

Co mam powiedzieć? Jest tak samo.

Czy prezenter miał na myśli ostatnią aferę związaną z aktorką i jej narzekaniami na stację Polsat? Zobacz: Schejbal przerywa milczenie. Zabrała głos w sprawie przegranego procesu



Gwiazdy na prezentacji wiosennej ramówki TVN 2015: