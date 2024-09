Współpraca Doroty Wellman i Marcina Prokopa trwa od ponad dwóch dekad. To jeden z ulubionych duetów prezenterów telewizyjnych w Polsce i trudno sobie wyobrazić, żeby przestał pojawiać się w „Dzień dobry TVN”. W studiu pojawili się w 2007 roku. Jednak wcześniej przez pięć lat występowali w „Pytaniu na śniadanie”. Obecnie zarówno w Telewizji Polskiej, jak i Polsacie doszło do dużych zmian. Jak oceniają konkurencję? Skomentowali to w swoim stylu.

Po fali zmian, jaka wylała się w telewizji w tym roku, widzowie są ciekawi, jak stacje będą prezentowały się podczas jesiennej ramówki. Przez Telewizję Polską przeszła rewolucja, w trakcie której pożegnano wszystkich prowadzących „Pytanie na śniadanie”. Takie gwiazdy jak Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski dołączyli już do Polsatu. Co sądzą o tym Dorota Wellman i Marcin Prokop?

Mówiąc delikatnie, prowadzący „Dzień dobry TVN” nie są zbyt zainteresowani tym, co się dzieje u konkurencji. Gwiazdy skupiają się na swojej pracy i wynikach. Padło kilka wymownych żartów.

Ja – szczerze mówiąc – nie obserwuję TVP… bo spałem, więc nie wiem, co tam się dzieje. Przyznam szczerze, że ja się skupiam na swojej robocie. To, co robi konkurencja, jest oczywiście ważne, bo też nas motywuje do działania. Natomiast nie jestem jakimś psychofanem telewizji śniadaniowej, nie będę oglądał każdego odcinka każdej stacji po to, żeby zobaczyć, co robią inni

– wyjaśnił Prokop.