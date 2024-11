W minioną środę, 30 października 2024 roku, widzowie "Hotelu Paradise" śledzili finał 9. edycji programu. Wielkimi zwycięzcami okazali się Maja i Wojtek, którzy główną wygraną podzielili się po połowie, ponieważ żadne z nich nie zdecydowało się rzucić kulą. Czy jednak po czasie Maja podjęłaby inną decyzję? Właśnie odpowiedziała na to pytanie podczas Q&A. Jej odpowiedź to szpilka w kierunku Wojtka?

"Hotel Paradise": Maja o relacji z Wojtkiem. Nawiązała też do finału programu

Program "Hotel Paradise" od przeszło 4 lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Nic więc dziwnego, że producenci show już planują 10. edycję programu! Castingi do nowej odsłony show ruszyły już w czerwcu, a za kilka miesięcy ekipa "Hotelu Paradise" ruszy ze zdjęciami do kolejnej edycji. Zanim to jednak nastąpi, fani programu przeżywają jeszcze emocje związane z zakończeniem 9. sezonu randkowego hitu stacji TVN7.

Zwycięzcami 9. edycji "Hotelu Paradise" zostali Maja i Wojtek, którzy wygrali program ze zdecydowaną przewagą nad drugą parą, czyli Olą i Kubą. Jak jednak wiadomo, relacja Mai i Wojtka nie przetrwała po programie. Choć dziewczynie bardzo zależało na budowaniu bliższej relacji z Wojtkiem, on jednak nie chciał niczego więcej, niż koleżeństwa.

Maja była nastawiona na relację romantyczną. Ja wiedziałem, że nic z tego nie będzie, w sensie z relacji romantycznej. Natomiast Maja na pewno byłaby super koleżanką. Tak że ja dążyłem do tego, żeby się kumplować, Maja dążyła do czegoś innego. - mówił Wojtek w rozmowie z dziendobry.tvn.pl

Teraz podczas Q&A, które Maja zorganizowała na swoim Instagramie, zwyciężczyni "Hotelu Paradise" postanowiła odpowiedzieć na nurtujące fanów pytania. Jedno z nich brzmiało, czy po emisji programu i zobaczeniu całej prawdy, Maja zdecydowałaby się jednak rzucić kulą na ścieżce lojalności. Odpowiedź Mai nie pozostawia złudzeń.

Teraz oglądając odcinki razem z Wami, myślę, że gdybym miała ten sam obraz, który mam teraz, to rzuciłabym tą kulą. Szkoda, że byłam taka naiwna i zaślepiona, ale koniec końców myślę, że mieliśmy piękny finał i widocznie tak miało być. - przyznała szczerze Maja

Instagram/maja.hotelparadise9

To jednak nie wszystko! Maja ujawniła też prawdę na temat jej obecnej relacji z Wojtkiem. Jak przyznała, między nimi dawno już jest wszystko skończone i raczej nie będą oni utrzymywać ze sobą żadnego kontaktu.

Jak już wiecie, my z Wojtkiem nie jesteśmy razem. Tak naprawdę nasze drogi się rozeszły zaraz po finale. Myślę, że nie mamy między sobą złej krwi, ale pewnie nie będziemy utrzymywać ze sobą kontaktu - dodała

Instagram/maja.hotelparadise9

Spodziewaliście się, że Maja zdecyduje się na tak szczere wyznanie?

