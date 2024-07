Wiosenna ramówka TVN zapowiada się hitowo. Od dawna wiadomo, że na antenę powrócą znane z poprzednich sezonów - "You Can Dance" i "Project Runway". Stacja postawiła też na nowości w postaci serialu "Mąż czy nie mąż" i programu "Piekielny Hotel" z Małgorzatą Rozenek. To jednak nie koniec rewelacji. Okazuje się, że w wiosennej ramówce zobaczymy jeszcze jedną kultową produkcję.

Jak udało dowiedzieć się AfterParty.pl, na wiosnę TVN pokaże legendarne już show "Mamy Cię!". Program ostatni raz emitowany był w Polsce w 2005 roku. Dotychczas w sumie wyprodukowano 3 serie, które wydano także na płytach DVD. Historie wkręconych gwiazd przyciągnęły przed telewizor nawet do czterech milionów telewidzów jednorazowo.



- Program wraca na antenę po długiej przerwie, ale w nieco odświeżonej formule. Pierwsze zdjęcia są już nakręcone, a kilka gwiazd bez problemu dało się wkręcić tak samo mocno jak Agnieszka Włodarczyk, Borys Szyc czy Krzysztof Ibisz kilka lat temu. Na wiosnę TVN pokaże zabawne sceny z gwiazdami w większym lub mniejszym stopniu związanymi ze stacją - mówi nam osoba z produkcji

Dotychczas kanadyjski format prowadził Szymon Majewski. Po skandalach związanych z wyprodukowanym w ramach zastępstwa "Szymon Majewski Show" wątpliwy jest jego ponowny udział.

Kto zatem poprowadzi "Mamy Cię! 4"?

Agnieszka Dygant wkręcona w poprzedniej edycji "Mamy Cię!":