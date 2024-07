Ostatnio w życiu Magdy Schejbal dużo się działo. Kiedy odeszła z serialu "Szpilki na Giewoncie" w atmosferze skandalu, oskarżeń i przegranej sprawy w sądzie, wszyscy ogłosili jej koniec. Tymczasem gwiazda dostała kolejną szansę i zdobyła główną rolę w serialu TVN. Przypomnijmy: Schejbal definitywnie przegrała sprawę. Ostre słowa sędziego zapamięta na zawsze

Wiele osób zastanawia się, jak naprawdę wyglądała batalia aktorki z producentami Szpilek na Giewoncie. Magda postanowiła przerwać w końcu milczenie i udzieliła długiego wywiadu w nowym Fleszu. Odpowiedziała na wszelkie zarzuty, które stawiają jej inni. Gwiazda zapewnia, że cieszy się, że sprawa dobiegła końca, ponieważ teraz na nowo może ułożyć swoje życie:

Magda przyznała, że nie zgadza się z wyrokiem sądu, skazującym ją na grzywnę, ale musiała walczyć o swoje prawa:

Dziwi ją fakt, że każdy odbiera ją za aktorkę trudną we współpracy:

Nigdy w życiu nie słyszałam takiej opinii na swój temat - ani ze strony bliskich mi osób, ani nikogo innego. Nawet nie przepuszczałam, że tak się mnie ocenia. Jestem osobą bardzo pracowitą, zawsze przygotowaną i uczciwą. Lubię to, co robię i daję z siebie mnóstwo energii . Lata mojej pracy zawodowej pokazały mi, że raczej nikt się nie skarżył. Do tej pory mam bardzo dobry kontakt z aktorami, z którymi pracowałam . - mówi aktorka

Wyjaśnia też dlaczego odeszła ze "Szpilek":

Zobacz także

Ja się nikomu nie postawiłam! Nie chciałam też stawiać moich kolegów w niekomfortowej sytuacji. Mówiło się, że wyrzucono mnie z serialu, ale to nie było tak. Miałam podpisaną umowę na trzy serie, które zrealizowałam. Kiedy one się skończyły, po prostu nie podjęłam dalszej współpracy. Wbrew temu, co się stało, nie było strzelania fochów, trzaskania drzwiami cz niedotrzymywania obietnic z mojej strony. Poza tym byłam w 8. miesiącu ciąży i najnormalniej w świecie musiałam skupić się na tym, co najważniejsze, czyli dziecku. - wyjaśnia