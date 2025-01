Wielokrotna mistrzyni Polski w tańcu i brązowa medalistka Mistrzostw Świata z 2004 roku, Izabela Janachowska zasłynęła w show-biznesie, biorąc udział w „Tańcu z gwiazdami”. Na parkiecie tańczyła m.in. z Radosławem Majdanem, Przemysławem Saletą oraz Rafałem Brzozowskim. Praca w telewizji spodobała się Janachowskiej, która zaczęła występować jako ekspertka ślubna. Prowadziła takie programy jak „I nie opuszczę cię aż do ślubu”, „W czym do ślubu” i „Ślubne pogotowie”. Celebrytka prowadziła też „Taniec z gwiazdami”, ale zrezygnowała z dalszej pracy przy tanecznym show. Jak się okazuje, Janachowska wróci do TVN i już niedługo widzowie będą mogli ją oglądać w programie porannym. Poprowadzi autorski cykl, co potwierdziła w mediach społecznościowych.

Izabela Janachowska znów w TVN

To radosny moment dla fanów Izabeli Janachowskiej. Ekspertka ślubna za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że już niedługo będzie pojawiała się regularnie w „Dzień dobry TVN”. Ekspertka poprowadzi własny cykl, poświęcony przyjęciom, celebracji ważnych momentów oraz stylizacjom. Zdradziła też, że widzowie będą oglądali ją w popularnym programie śniadaniowym przez cały rok.

Jestem pełna radości, bo wracam na antenę »Dzień Dobry TVN«, tym razem z własnym autorskim cyklem. Przez cały rok będę spotykać się z wami w tej cudownej telewizji porannej i dzielić się pomysłami na wyjątkowe okazje, które warto celebrować. I uwierzcie mi – będzie się działo! Będę podpowiadać, w co się ubrać, jak przygotować niezapomniane przyjęcia, o jakie szczegóły zadbać, by stworzyć wyjątkową atmosferę. A wszystko to, żebyście mogli czuć się jak prawdziwi gospodarze swoich świąt, rocznic czy zwykłych spotkań z przyjaciółmi – ujawniła Janachowska.

W dalszej części wpisu możemy przeczytać, że Janachowska została nazwana przez redakcję porannego formatu TVN „polską Marthą Stewart”. Gwiazda przyznała, że to dla niej spore wyróżnienie, ale i presja. Dodała, że zamierza zrobić wszystko, by przyciągnąć widzów. Zapewniła, że jej cykl będzie elegancki, jednak niepozbawiony humoru.

Redakcja ochrzciła mnie mianem »polskiej Marthy Stewart«. No cóż, takiej presji się nie spodziewałam, ale… wyzwania lubię! Mam zamiar dostarczać wam inspiracji i niespodzianek na poziomie amerykańskiej ikony stylu. Może nie będę organizować wielkich bankietów w Pałacu Buckingham (choć kto wie, może kiedyś?), ale mam nadzieję, że przekażę wam sporo praktycznych i stylowych pomysłów, które sprawią, że wasze przyjęcia będą absolutnie niezapomniane. Oczywiście nie zabraknie moich małych sekretów – tak, tych, które są absolutnie »life hacks« do każdego wydarzenia. Będzie zabawnie i elegancko, ale bez zbędnego stresu — bo przecież życie jest za krótkie, by je przejmować drobnostkami! – wyjaśniła ekspertka.

Życie prywatne Izabeli Janachowskiej

Już od ponad 13 lat Izabela Janachowska związana jest z przedsiębiorcą Krzysztofem Jabłońskim. Mimo znacznej, wynoszącej 27 lat różnicy wieku para świetnie się dogaduje. Powiedzieli sobie „tak” w 2014 roku. Pięć lat po ślubie gwiazda i jej mąż zostali rodzicami. Na świat przyszedł chłopiec o imieniu Christopher Alexander.

Niedawno para pojawiła się w „Dzień dobry TVN” i opowiedziała o swoich świętach Bożego Narodzenia. Małżeństwo wybrało się na koniec roku do ciepłego kraju, ale nie zapomniało o świątecznych tradycjach.

