Podczas najnowszego wydania "Dzień Dobry TVN" Paulina Krupińska i Marcin Prokop przekazali ponurą wiadomość. Odszedł jeden ze współpracowników.

Czwartkowe wydanie "Dzień Dobry TVN" wyjątkowo poprowadzili Marcin Prokop i Paulina Krupińska. Odcinek, jak zawsze, upłynął pod znakiem wielu istotnych tematów, ale i niezłych szaleństw, które z pewnością rozbawiły widzów do łez. Niestety, pod koniec programu przyszedł czas na smutne ogłoszenie.

Tuż przed przeglądem prasy w wykonaniu Łukasza Jedlińskiego, prowadzący spoważnieli i poinformowali o śmierci jednego z pracowników TVN, pana Andrzeja Gajewskiego. Mężczyzna pełnił funkcję ochroniarza.

Marcin Prokop wyjaśnił, że pan Andrzej Gajewski zmarł podczas służby, ale nie wdawał się w szczegóły. Jego śmierć pogrążyła innych pracowników w żałobie.

Zmarł na służbie, w sposób nagły. Jest nam z tego powodu bardzo przykro, straciliśmy go, nie zdążywszy się z nim pożegnać. Przytulamy do serca całą rodzinę i przyjaciół pana Andrzeja. To był naprawdę fantastyczny człowiek

- dodał Marcin.