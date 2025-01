Domówki zdecydowanie cieszą się największą popularnością, jeśli chodzi o sposób spędzania sylwestrowej nocy, a co za tym idzie, wielu Polaków decyduje się spędzić ten wieczór w "towarzystwie" koncertów organizowanych przez największe polskie stacje telewizyjne. W tym roku widzowie mieli do wyboru aż trzy imprezy - Sylwester Marzeń z Dwójką, Sylwestrową Moc Przebojów z Polsatem oraz Sylwester organizowany przez TV Republikę.

Reklama

Do mediów właśnie napłynęła informacja, która stacja wygrała pojedynek o widza. Polsat z dumą przekazał, że to właśnie Sylwestrowa Moc Przebojów w tym roku była bezkonkurencyjna! Komunikat w tej sprawie właśnie pojawił się w mediach społecznościowych stacji.

Sylwestrowa Moc Przebojów najlepsza!

Polsat dokonał wszelkich starań, aby na Sylwestrowej Mocy Przebojów zgromadzić artystów, bez których widzowie nie wyobrażają sobie sylwestrowej zabawy. Tym samym na Rynku Staromiejskim w Toruniu fani mogli zobaczyć występy takich wokalistów jak Zenek Martyniuk, Dawid Kwiatkowski, Ania Wyszkoni, Roxie Węgiel, Doda, Smolasty, Skolim, Maryla Rodowicz czy Kayah. Występy gwiazd na tegorocznej Sylwestrowej Mocy Przebojów bardzo przypadły do gustu fanów, którzy nie szczędzili ciepłych słów stacji Polsat za organizację sylwestrowej zabawy.

Co więcej, właśnie się okazało, że to Polsat zgromadził również największą widownię przed telewizorami! Na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych stacji nagle pojawił się komunikat w tej sprawie. Polsat powołując się na wstępne dane Nielsena przekazał, że Sylwestrową Moc Przebojów śledziło ponad 4 mln widzów i tym samym dało to właśnie tej stacji wygraną wśród tegorocznych sylwestrowych koncertów.

Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie (w oparciu o wstępne dane Nielsena) była absolutnym sylwestrowym numerem 1 w Polsce! Noworoczny toast wznosiło z nami ponad 4mln widzów! DZIĘKUJEMY - przekazała stacja Polsat

Fanów Polsatu bardzo ucieszyła ta wiadomość. W komentarzach pod komunikatem z tą radosną wiadomością pojawiło się mnóstwo ciepłych słów dotyczących tegorocznej Sylwestrowej Mocy Przebojów.

Najlepszy Sylwester!

Dziękujemy najlepszy sylwester!! Co roku od lat!!

Było wspaniale, bezpiecznie i cudowna atmosfera pod sceną. Organizacja na wysokim poziomie. Dziękujemy

Dziękujemy za super imprezę w Toruniu. Mam nadzieję, że do zobaczenia za rok

Cudowny sylwester - piszą zachwyceni fani

A Wy, który Sylwester wybraliście w tym roku?

Reklama

Zobacz także: Roksana Węgiel olśniła na Sylwestrze Polsatu i wprost ze sceny ogłosiła nowinę. Nie mogłam się doczekać

Pawel Wodzynski/East News

Fot. Pawel Wodzynski/East News