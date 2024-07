Małgorzata Rozenek podczas relacji na InstaStories zaskoczyła swoich fanów i poruszyła temat swojego najmniejszego pieska. Gwiazda "Dzień Dobry TVN" nie ukrywa, że kocha zwierzęta a w jej domu zamieszkały jej czworonożni przyjaciele. Małgorzata Rozenek często pokazuje je na zdjęciach i nagraniach jednak ostatnio fani zauważyli, że nie ma na nich Franceski. Internauci cały czas pytają, gdzie jest chihuahua.

W czerwcu 2021 roku rodzina Małgorzaty Rozenek powiększyła się o kolejnego pieska. Gwiazda TVN otrzymała wówczas od swojego męża uroczego pieska rasy chihuahua. Franceska skradła serca nie tylko swojej właścicielki, ale również internautów. Niestety, od jakiegoś czasu prowadząca "Dzień Dobry TVN" nie pokazuje swojego najmniejszego czworonożnego przyjaciela. Kilka tygodni temu Małgorzata Rozenek pokazała nowe, urocze zdjęcia z Heniem. Fanów jednak zmartwiła pewna sprawa- wszyscy pytali, gdzie jest Franceska.

Teraz Małgorzata Rozenek podczas relacji opublikowanej w niedzielny wieczór zwróciła się do swoich fanów w sprawie psa, który szuka domu i poruszyła temat Franceski.

Chodzi o to, żeby wyciągnąć Fargo z kojca. (...) Każdy dzień spędzony przez Fargo w schronisku to kolejny dzień, który oddala go od radości życia. On gaśnie, ten pies po prostu z każdym dniem spędzonym w schronisku gaśnie- mówiła gwiazda. Gdyby nie to, że George naprawdę po pandemii przestał akceptować inne samce (...), to my byśmy na pewno znaleźli miejsce dla kolejnego psa. Do tematu Franczeski kiedyś wrócę, opowiem wam o tym, ale nie jest to na to moment.