Małgorzata Rozenek pokazała nowe, urocze zdjęcia z Heniem. Fanów jednak martwi pewna sprawa...

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są bardzo rodzinni. Oboje uwielbiają na swoich profilach instagramowych chwalić się wspólnymi chwilami z najbliższymi. Fanom nie umknie żadne z ważniejszych wydarzeń z życia rodziny. Ostatnio Gosia pochwaliła się nagraniem Henia, który stawia pierwsze kroki! Teraz u Majdanów czas na kolejne zmiany! Dziś Małgorzata Rozenek ogłosiła, że do rodziny dołącza... kolejny członek! Co na to reszta domowników? Bardzo wymowny wpis z pięknym zdjęciem zamieścił też Radek Majdan! Małgorzata Rozenek pochwaliła się nowym członkiem rodziny - poznajcie Franceskę! Małgorzata Rozenek obchodziła urodziny 1 czerwca, które świętowała w Meksyku. Radosław Majdan obiecał jej wówczas, że sprawi jej urodzinowy prezent gdy wrócą do Polski. Okazało się, że tym prezentem jest kolejny piesek! Ku zaskoczeniu fanów nie jest to buldog, czyli ukochana rasa gwiazdy, a drobny chihuahua, który dostał już urocze imię Franceska: Radzio mnie woła: pamiętasz jak mówiłem, że mam dla Ciebie drugi prezent urodzinowy... 😁 Poznajcie Franceskę 😜 Aaaaaaa Kocham ich !!!!! - napisała podekscytowana Małgosia na swoim Instagramie. Gwiazda opublikowała także zdjęcia z momentu, gdy dostaje prezent. Gosia wygląda na bardzo zaskoczoną i uradowaną! Fani obawiają się, czy taki maluszek poradzi sobie w towarzystwie trzech psów Majdanów, Georga, Lili i Sisi: Dżordżuś jej nie przygniecie?😉 Chyba już wiemy kto będzie rządził Gangiem Majdana 😉❤️😍🐕 Ale super!!! Ta rasa jest cudowna i super dogada się z buldoziami 😍 Najlepszy prezent na świecie 😍🐶 Jaki słodziak! ❤️❤️❤️ - zachwycają się fani. Prezent zaprezentował światu również Radosław Majdan. Z bardzo wymownym wpisem i przeuroczym:...