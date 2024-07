Przełom maja i czerwca w rodzinie Małgorzaty Rozenek, to zawsze czas świetnych imprez, bowiem zarówno gwiazda, jak i jej mąż oraz dzieci, świętują urodziny. Urodzinowy "maraton" rozpoczął Radosław Majdan, a teraz przyszła kolej na Tadeusza, który w minioną środę, 24 maja, skończył 13 lat. Oczywiście tego dnia nie obyło się bez pięknej, słodkiej niespodzianki od Małgorzaty Rozenek. W przygotowaniach towarzyszył również mały Henio. Zobaczcie zdjęcia z urodzin Tadeusza!

Małgorzata Rozenek bardzo chętnie dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych. Na Instagramie gwiazdy nie brakuje ujęć związanych z jej karierą zawodową, ale także życiem rodzinnym. Ostatnio Małgorzata Rozenek pokazała, jak świętowała 51. urodziny Radosława Majdana, a teraz nadszedł czas na kolejną, urodzinową imprezę.

24 maja syn prowadzącej "Dzień dobry TVN", Tadeusz, skończył 13 lat. Z tej okazji gwiazda przygotowała niespodziankę - zamówiła przepiękny tort dla swojej pociechy, którego motywem przewodnim było pole golfowe. W przygotowaniu niespodzianki dla Tadeusza, Małgorzacie Rozenek dzielnie towarzyszył również mały Henio. Sami spójrzcie!

Małgorzata Rozenek przy okazji relacji z urodzin Tadeusza, zamieściła również wpis na Instagramie. Złożyła życzenia swojemu synowi, a także podkreśliła, jak wyjątkowy jest dla jej rodziny przełom maja i czerwca.

- Urodzinowy festiwal 2023 czas zacząć ????

Przełom maja i czerwca to dla nas wyjątkowy okres. Wszyscy mamy urodziny w prawie tym samym czasie, wiec tort urodzinowy staje się naszym sezonowym jedzeniem. [...]

10 maja stawkę otwiera Radosław. W tym roku dyskretnie, bo w podróży a i 51 to taka dziwna liczba, że nie sprzyja celebracji ???? 24 maja należy do Tadeusza. [...] Ten 13 letni golfista charakter odziedziczył po mamie, więc dzieje się i nie ma nudy. Kochamy naszego Tadzia bardzo mocno. [...] Kocham wszystkie swoje dzieci ❤️każde z osobna ❤️ i każde najwięcej ❤️ Tadeusz kocham Cię najwięcej ❤️ - napisała Małgorzata Rozenek.