Dziś, w piątek 26 maja, świętujemy Dzień Matki. Tego dnia, także w mediach społecznościowych polskich gwiazd nie brakuje zdjęć i poruszających wpisów związanych z macierzyństwem. Swój wpis zamieściła także Małgorzata Rozenek - mama trzech synów poczętych dzięki metodzie in vitro.

W tym szczególnym dniu gwiazda postanowiła zamieścić bardzo ważny post, w którym odniosła się m.in. do bulwersujących słów jednej z posłanek, na temat dzieci poczętych metodą in vitro. Barbara Bartuś z PiS wzbudziła ogromne kontrowersje, kiedy z mównicy sejmowej stwierdziła, że "in vitro to nie jest metoda walki z bezpłodnością. To jest produkcja człowieka".

Zobaczcie, co napisała Małgorzata Rozenek. Fani są jej bardzo wdzięczni za ten głos.

Małgorzata Rozenek w Dzień Matki opublikowała bardzo przejmujący wpis

Małgorzata Rozenek nie raz mówiła wprost, że gdyby nie metoda in vitro, prawdopodobnie nigdy nie mogłaby zostać mamą. Na szczęście właśnie dzięki in vitro gwiazda może cieszyć się z trzech pociech - Stanisława, Tadeusza i Henia. Prezenterka "Dzień dobry TVN" od lat też mocno angażuje się w walkę o przywrócenie finansowania tej metody. Nic więc dziwnego, że słowa posłanki PiS-u na temat in vitro nie przeszły bez echa obok gwiazdy. Żona Radosława Majdana postanowiła w Dzień Matki opublikować szczególny post na swoim Instagramie.

- Dzień Matki 2023 Przeczytaj do końca, warto… Jestem szczęśliwą, kochającą Mamą i szczęśliwą kochaną córką, ale jestem też bardzo zaniepokojoną kobietą i obywatelką. Kolejny raz z sejmowej mównicy, padają słowa krzywdzące polskie kobiety, matki i dzieci poczęte metodą in vitro. Kolejny raz nasze historie i przeżycia używane są do brutalnej walki politycznej. Kolejny raz musimy tłumaczyć, że nasze dzieci nie są „wyprodukowane” BO NIE SĄ RZECZĄ - zaczęła Małgorzata Rozenek.

W dalszej części swojego wpisu gwiazda dodała:

- Dajcie już spokój. Nie ciągnijcie wygranej już dawno przez Was walki o puchar dla „najbardziej zacofanej kobiety w polskim sejmie” pod auspicjami Leśnych Dziadków, z rodu nie znam się, ale się wypowiem.

Już wiemy: nie lubicie kobiet, nie znacie się na medycynie, nie bardzo umiecie w ekonomię i chyba nie chcecie dla Polski jak najlepiej. Nie rozumiem, ale rozumiem????‍♀️

Mam więc prośbę „opuść żagle, odłóż szablę, odpuść sobie diable” że tak zacytuje klasyków, a nawet weteranów polskiej sceny hiphopowej.

Przestańcie meblować nam rzeczywistość na miarę Waszej wyobraźni. Sami damy radę. Serio… - napisała Małgorzata Rozenek.

Artur Zawadzki REPORTER

Fani Małgorzaty Rozenek są jej bardzo wdzięczni za ten wpis i w pełni zgadzają się z jej opinią.

- O rety ale w punkt ????Brawo Pani Małgosiu !!!❤️ Musimy brać spawy w swoje ręce! ???????????? - Świetnie napisane!!! - Wspaniałe słowa❤️ - ❤️????Kobieta to Siła!❤️???? - ????????????????????????brawo - piszą fani.