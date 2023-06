Małgorzata Rozenek aktualnie przebywa na wakacjach w Danii, a w Polsce tematem numer jeden jest rewolucja w "Dzień Dobry TVN". Co o tym wszystkim sądzi gwiazda, która została zwolniona ze śniadaniówki?

Małgorzata Rozenek znalazła się w gronie pięciorga prowadzących "Dzień dobry TVN", których produkcja programu ostatnio pożegnała. Traf chciał, że celebrytka akurat podróżowała z rodziną kamperem i opublikowanie oficjalnego komunikatu w tej sprawie raczej nie umiliło jej urlopu. Zobaczcie, jak telewizyjna gwiazda skomentowała roszady w śniadaniówce.

Małgorzata Rozenek traci pracę w "Dzień dobry TVN". Odniosła się do sprawy

Małgorzata Rozenek dołączyła do zespołu "Dzień dobry TVN" w sierpniu 2022 roku. Do pary dostała doświadczonego dziennikarza, Krzysztofa Skórzyńskiego. Nie ukrywała, że ten angaż był spełnieniem jej marzeń, ponieważ od dawna chciała zostać prowadzącą porannego programu. Fani bardzo się cieszyli, ale część widzów podeszła jednak z dużą rezerwą do jej nowego zawodowego projektu.

"Perfekcyjnej" wytykano brak warsztatu dziennikarskiego i błędy językowe, sugerowano też, że powinna popracować nad dykcją. Byli i tacy, którzy domagali się jej odejścia ze śniadaniówki, natomiast jej ekranowy partner oceniany był bardzo wysoko. Wygląda na to, że krytykujący Małgorzatę Rozenek i domagający się jej odejścia teraz triumfują, bo niestety, Małgorzata Rozenek właśnie straciła pracę w "Dzień Dobry TVN".

Małgorzata Rozenek do całej sprawy odniosła się następnego dnia o poranku, nagrywając krótki filmik, który opublikowała na instagramowym koncie. Przemówiła do fanów sprzed kampera, którym właśnie podróżuje z rodziną.

My sobie pijemy poranną kawkę. (...) Sporo się wczoraj wydarzyło, ale nie myślę tylko o tym, o czym wy myślicie, ale myślę w ogóle o naszym kamperowym życiu - zaczęła, chcąc dać do rozumienia, że sensacyjne wieści nie zburzyły jej spokoju.

Zapowiedziała, że niebawem można będzie spodziewać się jej kolejnych wideo, ale będzie koncentrować się w nich na relacjonowaniu wypoczynku. Przyznała, że towarzyszyły jej nerwy, ale dotyczyły nie utraty posady, a rozbijania obozu:

- Musieliśmy rozłożyć obozowisko, nie obyło się bez nerwów, ale mam wszystko nagrane, więc jak tylko wypiję kawkę, przejdę się na spacer to jakoś na spokojne zacznę wszystko wrzucać - dodała gwiazda.

Przypomnijmy, że wśród osób, które straciły pracę w "Dzień dobry TVN", oprócz Małgorzaty Rozenek, znaleźli się Anna Kalczyńska, Małgorzata Ohme, Agnieszka Woźniak-Starak i Andrzej Sołtysik. wiadomo już, że były ekranowy partner Małgorzaty Rozenek, Krzysztof Skórzyński, stworzy duet z Ewą Drzyzgą, wcześniej współpracującą z Agnieszką Woźniak-Starak.

