16. edycja "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie, coraz więcej się mówi o gwiazdach, które wystąpią w najnowszej odsłonie tanecznego show. Ostatnio głos zabrała jurorka tanecznego programu, Ewa Kasprzyk, która podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat udziału swojej koleżanki po fachu, Grażyny Szapołowskiej. Przyznała wprost, że nie będzie jej łatwo ją oceniać. Dlaczego?

Ewa Kasprzyk udzieliła wywiadu dla Wirtualnej Polski, w którym skomentowała m.in. udział Grażyny Szapołowskiej w "Tańcu z gwiazdami". Wyjawiła, dlaczego ocenianie koleżanki po fachu będzie dla niej trudne.

Tak, myślę, że przy tym, na jakim etapie jesteśmy, może to być niezręczne. Jednak przecież nie będę jej oceniać za to, czy umie trzymać ramę, czy nie, bo od tego jest Iwonka. Myślę, że Grażyna swoją osobowością i talentem medialnym, estetycznym wniesie tyle do tego programu, że będzie to źródłem opowieści. (...) To jest taka osobowość, że trudno ją oceniać. Naprawdę będę miała trudne zadanie.

- przyznała w rozmowie z Wirtualną Polską