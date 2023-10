Małgorzata Rozenek "przyłapana" pod studiem Dzień Dobry TVN". Prowadząca śniadaniówkę TVN po zakończonej pracy chętnie pozowała do zdjęć. Tym razem gwiazda zaprezentowała się w stylizacji z bardzo modnymi spodniami. Tylko spójrzcie, jak wyglądała Małgorzata Rozenek. Biały total look to strzał w dziesiątkę?

Małgorzata Rozenek w modnej stylizacji wychodzi z "Dzień Dobry TVN"

Zaledwie kilka dni temu gwiazda TVN razem z najbliższymi uczciła bardzo ważny dla niej dzień. Małgorzata Rozenek świętowała 45. urodziny i żartowała wówczas z teorii na temat swojego wieku. Dziś gwiazda pojawiła się w pracy, żeby poprowadzić sobotnie wydanie "Dzień Dobry TVN". Po pracy czekali na nią paparazzi, którym chętnie pozowała pod studiem śniadaniówki.

Małgorzata Rozenek zaprezentowała się w modnych szerokich spodniach z wysokim stanem. To jeden z największych hitów tego sezonu.

Biały total look Małgorzaty Rozenek uzupełniły bluzka z dekoltem i szerokimi rękawami oraz beżowe szpilki z ozdobną klamrą. Gwiazda błyszczała pod studiem "Dzień Dobry TVN" i widać, że była w świetnym humorze po zakończonej pracy.

Podoba się Wam najnowsza stylizacja Małgorzaty Rozenek?

