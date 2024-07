1 z 11

Początek roku szkolnego to duży stres dla dzieci, ale też i ich rodziców. W tym roku dla Małgorzaty Rozenek podwójny - jej synek Tadeusz poszedł do zerówki! Starszy, Staś, zaczął zaś kolejny rok w podstawówce! Paparazzi przyłapali gwiazdę i Radosława Majdana, jak odprowadzają swoje pociechy do szkoły! Perfekcyjna Pani Domu postawiła na czarną sukienkę bombkę i wysokie szpilki.

Wcześniej zaś Małgorzata zafundowała wszystkim wizytę w SPA! Ubrani na luzie, bawili się w luksusowym Spa w Warszawie. Taki relaks na pewno przydał się całej czwórce!

Jak prezentuje się cała rodzina? Oni uwielbiają spędzać ze sobą czas!

