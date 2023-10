Radosław Majdan opublikował urocze nagranie, na którym wraz z Małgorzatą Rozenek raz po razie obdarowują Henia drobnymi prezentami. 3-latek za każdym razem ogromnie cieszył się z prezentów, a sam Radosław Majdan podkreślił:

Trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić, jednak tym razem pod nagraniem rozpętała się prawdziwa burza.

Majdanowie uwielbiają spełniać małe marzenia swojego najmłodszego synka. Niedawno Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zjechali całą Warszawę w poszukiwaniu zabawki dla Henia, którą sobie wymarzył. Dla wielu 3-latek jest najbardziej uśmiechniętym dzieckiem na Instagramie, kiedyś nawet sam Radosław Majdan wspominał, że Henio zaraża swoim uśmiechem każdego kogo spotka. Dumny tata podzielił się właśnie rozczulającym nagranie, jak maluch cieszy się z drobnych prezentów, które dostaje od rodziców. Radosław Majdan dodał również, że uśmiech dziecka jest bezcenny, jednak nie wszyscy rozczulili się na widok tego wideo. Uważają, że zabawki nie są najważniejsze:

Zobacz także: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan razem na zakupach. ZDJĘCIA PAPARAZZI

Inni zauważyli, że wideo jest zmontowane z nagrań z różnego okresu, a to, że Małgorzata Rozenek i jej mąż zdecydowali się pokazać właśnie takie urywki nie oznacza, że poświęcają maluchowi czasu:

- Widać jakie jest szczęśliwe i nie tylko gdy dostaje prezenty, więc dziwię się, że są osoby, które widzą tylko wybiórczo. Jesteście cudowną rodziną????

- Ludzie dajcie spokój. To są popierdółki a nie jakieś wielkie prezenty. Też tak robiłam. A Pani Małgosia już wychowała dobrze 2 synów więc wie co robi♥️♥️♥️????

- A skąd wiecie ile czasu poświęcają Heniowi?

- Czepianie się, że Henio dostaje od rodziców - po prostu szkoda słów. Nie wam decydować jak wychowują dzieci. To że Henio dostaje prezenty nie znaczy, że nie cieszy się z błachostek, i że rodzice nie spędzają z nim czasu jak tylko mogą. No ludzie.