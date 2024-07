Małgorzata Rozenek w Nicei

1 z 11

W najnowszym, urodzinowym numerze "Party" znalazła się piękna sesja z Małgorzatą Rozenek. Gwiazda wraz z ekipą magazynu udała się do do Nicei. Była to sentymentalna podróż dla Perfekcyjnej Pani Domu. Ostatni raz w tym mieście była w czasach liceum i ma z nim związanych wiele pięknych wspomnień.

W rozmowie z "Party" Rozenek wyznała, że jej ulubionym miejscem w Nicei jest plaża przy wejściu na Cours Saleya, gdzie może usiąść na leżaku i łapać promienie słońca. Gwiazda często wraca myślami do swojej pierwszej podróży na południe Francji.

W sesji dla magazynu możemy oglądać nie tylko piękne nadmorskie pejzaże ale i piękne nogi Rozenek. Perfekcyjna Pani Domu w szortach i szpilkach wygląda bardzo seksownie.

