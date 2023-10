Małgorzata Rozenek co roku chętnie relacjonuje rodzinne wakacje z Radosławem Majdanem i synami. Gwiazda nie ukrywa, że największym wyzwaniem jest dla niej pakowanie - rodzina wybiera bowiem wyjazdy kamperem, które wymagają zabrania nie tylko walizek, ale też wyposażenia pojazdu, który na czas wakacji zamienia się w dom dla kilku osób. Choć Małgorzata Rozenek nie kryje ekscytacji nadchodzącymi wakacjami, nie brakuje też trudności.

- Sprawdziłam możliwość przełożenia rejsu na inny dzień (...) w domu chaos, Pekin, Meksyk - przyznaje Małgorzata Rozenek.

Małgorzata Rozenek o trudnościach przed wakacjami

Oglądanie relacji z rodzinnych wakacji Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana są dla wielu fanów nie lada gratką. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" relacjonowała między innymi wyjazd kamperem do Szwecji, a w tym roku cała rodzina wybiera się do Danii. Dopiero co Małgorzata Rozenek pokazała pierwsze przygotowania do wyjazdu, a teraz opowiedziała fanom o trudnościach, które spotkały ją tuż przed wyjazdem.

Jak się okazuje, prom, na którym musi stawić się cała rodzina Majdanów, wyrusza o 23:00, a rano Małgorzatę Rozenek czekały jeszcze obowiązki zawodowe. Jak mówi gwiazda, w domu czeka na nią prawdziwy rozgardiasz i pakowanie, które musi dokończyć jeszcze przed wyruszeniem w trasę z Warszawy do Świnoujścia.

- Wtedy kiedy masz prom o 23:00 i wiesz, że musisz być o 21:30 najpóźniej i wtedy, kiedy cały dom jest w totalnej rozsypce, i kiedy Twój mąż wrócił jakoś późno w nocy, to właśnie wtedy bierzesz sobie program - wyznała na InstaStories Małgorzata Rozenek.

Małgorzata Rozenek mówi wprost, że mogłaby przełożyć nagrania, ale temat, który porusza w programie kręconym przed wyjazdem, jest dla niej bardzo ważny.

- Mam takie poczucie, że mogłam to nagrać za tydzień (...) To bardzo szlachetny temat, więc bardzo cieszę się, że będę mogła o tym rozmawiać - dodała Małgorzata Rozenek.

Okazuje się, że Małgorzata Rozenek rozważa przełożenie wyjazdu do Świnoujścia także z uwagi na warunki pogodowe:

- Sprawdziłam możliwości przełożenia dzisiejszego rejsu promem na następny dzień, ponieważ czuję lekką presję po sprawdzeniu prognozy pogody, która mówi, że możemy się spodziewać utrudnień (...) i poważnych burz - dodała Małgorzata Rozenek.

