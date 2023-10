Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w pełni wykorzystują uroki letniego czasu. Po rodzinnej wyprawie kamperem udali się do odrobinę nietypowej lokalizacji. Zatrzymali się w namiocie w samym środku dżungli. Nie zabrakło przygód, a przez chwilę było wręcz niebezpiecznie. Radosław Majdan musiał walczyć o życie!

Niedawno Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan przemierzali razem z dziećmi Danię podczas wyprawy kamperem, a teraz dotychczasowa prowadząca "Dzień Dobry TVN" wybrała się na nieco inny rodzaj urlopu. Wraz z mężem, Radosławem Majdanem wypoczywa na Bali. Choć Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan stanowią zgrane małżeństwo, okazuje się, że mają zgoła odmienne podejście co do wyboru formy relaksu.

Podczas gdy gwiazda korzystała z zabiegów pielęgnacyjnych - zdecydowała się m.in. na masaż - poświęcała czas na lekturę i nasłuchiwanie odgłosów dżungli, Radosław Majdan, jak na sportowca przystało, zafundował sobie zastrzyk adrenaliny. Prezenterka nie ukrywa, że bardzo boi się o męża, który zamiast leniwego relaksu wybrał nieco bardziej ekstremalną formę ładowania baterii.

Na szczęście forma nie zawiodła i Radosław Majdan już chwilę później relaksował się u boku pięknej żony. Mimo strachu o męża, Małgorzata Rozenek doceniła też uroki wakacji. Gwiazda nie mogła wręcz nachwalić się hotelu, w którym zatrzymało się małżeństwo.

- Piękne miejsce, taka wioska w samym środku dżungli, a w tej wiosce każdy z namiotów, bo to są takie namioty, zaraz je Wam pokażę. Gdybym wiedziała wcześniej, że można w takich mieszkać, to już bym wcześniej nie unikała. Ten jest nasz - każdy z nich jest tematyczny, my jesteśmy w namiocie kartografa, czyli mamy w środku bardzo wiele rodzajów map, instrumentów do tego, żeby te mapy tworzyć. Zobaczcie, jak tu pięknie - zachwycała się bajecznym widokiem Małgorzata Rozenek.