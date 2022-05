Anna Lewandowska i Robert Lewandowski bawią się na Lazurowym wybrzeżu

Anna i Robert Lewandowscy pokazali seksowne zdjęcie z siłowni! W spólne fotki z treningów tej sportowej pary nie są rzadkością, lecz takiej jeszcze nie widzieliśmy! Na profilu Roberta Lewandowskiego pojawiło się zdjęcie, wykonana telefonem przez Roberta Lewandowskiego. Piłkarz pozuje do lustra bez koszulki, prezentując swoją rozbudowaną klatkę piersiową, a jego żona Anna wykonuje ćwiczenia z obciążeniem i... chwali się bardzo zgrabną pupą! Nie wiemy, czy trenerka była świadoma tego, że jej małżonek wykonał zdjęcie i wrzucił je do sieci. Ale trzeba przyznać, że jest ono bardzo apetyczne! Fani pary są zachwyceni. Napatrzeć się na was nie mogę! Ja pierniczę! Ale klata... Ania to ma szczęście! Ania oczywiście ma szczęście, ale... Robert też! Tylko spójrzcie na figurę Ani! Sami nie możemy się zdecydować, kto bardziej sexy wyszedł na tym zdjęciu. Pomóżcie nam zadecydować w sondzie. ;) Zobacz też: Lewandowski zdejmuje laptopa z kolan i mówi: "To źle wpływa na potencję!". Czyżby starali się z Anią o dziecko? Anna i Robert Lewandowscy zamieścili w sieci sexy fotkę z treningu. Lewandowscy tworzą świetnie dobraną parę! Oboje kochają sport! Ania Lewandowska może pochwalić się idealną figurą i... świetną pupą!