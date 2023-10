Po wyprawie kamperem po Danii i wizycie na ślubie Omeny Mensah i Rafała Brzoski, Małgorzata Rozenek postawiła na nieco inną formę letniego wypoczynku. Wraz z koleżankami wybrała się na Lazurowe Wybrzeże, i jak zwykle pokazuje fanom swoje wakacyjne ujęcia. Tym razem jednak nie wszyscy internauci są zachwyceni...

Trzeba przyznać, że tegoroczne wakacje są dla Małgorzaty Rozenek są bardzo intensywne. Mimo zwolnienia z "Dzień Dobry TVN", gwiazda nie zwalnia tempa - najpierw razem z Radosławem Majdanem i dziećmi wybrała się w podróż kamperem, a następnie gościła na ślubie Omeny Mensah i Rafała Brzoski. Teraz Małgorzata Rozenek wybrała się na samodzielny wyjazd w kobiecym gronie. Gwiazda podpadła fanom?

Na Instagramie Małgorzaty Rozenek fani mogą zobaczyć wakacyjne kadry z Lazurowego Wybrzeża. Gwiazda pozuje na nich w wakacyjnym komplecie i słomkowym kapeluszu. Nie wszyscy internauci byli jednak zachwyceni ujęciami Małgorzaty Rozenek - dziwili się, że na wyjeździe ma czas na sesje zdjęciowe.

- Czy Pani podróżuje z fotografem, stylistka i fryzjerem? Myślę, że ja będąc na wakacjach raczej szkoda byłoby mi czasu na to jak wyglądam, takie moje zdanie - pisze internautka.

Inni komentujący podzielili opinię fanki Małgorzaty Rozenek i również dzielili się przemyśleniami na temat zdjęć gwiazdy TVN z wakacyjnego wyjazdu.

- To chyba musi być cholernie stresujące, wyglądać perfekt to instagrama, i koncentrować się tylko na wyglądzie , hmmm, … tak sobie dumam????????

- Dlaczego ja na wakacjach jestem spocona, i rozczochrana ???? to niesprawiedliwe ????