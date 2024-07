Małgorzata Rozenek poszła na grzyby w stroju... no cóż... dość nietypowym do lasu. Gwiazda pochwaliła się na swoim Instagramie pięknym okazem grzyba, którego udało jej się znaleźć. Jednak to nie grzyb przykuł uwagę fanów Małgosi, lecz sama prezenterka. Na selfie widzimy gwiazdę z odsłoniętymi ramionami. Małgorzata Rozenek prawdopodobnie miała na sobie top bez ramiączek, który pięknie wyeksponował jej seksowny dekolt. Niektórzy z fanów pomyśleli nawet, że... gwiazda wybrała się na grzybobranie nago! Polecamy: Marynowane grzyby: przepis na grzyby w occie z miodem, papryką i owocami jałowca

Pod zdjęcie natychmiast posypały się żartobliwe komentarze.

Naga grzyby nago? ;-) A gajowy robi fotki za drzewem.

Niektórzy wielbiciele Małgorzaty Rozenek zaniepokoili się, że gwiazda może zostać pokąsana przez komary lub złapać kleszcza.

Nago na grzyby, a kleszcze, a komary niestraszne? Komary Cię pokąszą Małgosiu w takim stroju?

Zobaczcie fotkę Małgosi! Poszlibyście na grzybobranie w takim stroju ;)

Podczas grzybobrania towarzyszył Małgosi przyszły mąż Radek Majdan. Para już wkrótce powie sobie "tak".