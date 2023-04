Julia Kamińska podczas relacji na InstaStories pokazała, jak prezentowała się jej stylizacja po zakończeniu gali rozdania TeleKamer 2021. Aktorka zachwycała na scenie w seksownej dopasowanej sukni, ale jak wygladała kiedy szykowała się do powrotu do domu? To zdjęcie rozbawi Was do łez! Julia Kamińska w dresach i sukni wychodzi z gali TeleKamery 2021 już rozdane! Dokładnie 10 marca odbyła się uroczysta gala podczas której poznaliśmy zwycięzców plebiscytu TeleTygodnia. Jak już wiemy, w kategorii "Serial" najlepsza okazała się produkcja z udziałem Julii Kamińskiej. Aktorka w towarzystwie Małgorzaty Sochy odebrała nagrodę dla "BrzydUli". Julia Kamińska zachwyciła swoim wyglądem w długiej czerwonej sukni z seksownym rozcięciem. Look gwiazdy uzupełniły czerwone sandałki z przeźroczystymi paskami, duże kolczyki i piękny wieczorowy makijaż z czerwonymi ustami w roli głównej. Julia Kamińska wyglądała pięknie na czerwonym dywanie i na scenie, ale jak prezentowała się już po imprezie? Gwiazda "BrzydUli" opublikowała w sieci zabawne zdjęcie na którym pozuje z Małgorzatą Sochą. Julia Kamińska wychodząc z gali miała na sobie czerwoną suknię... dresy, zimowe buty i ciepłą kurtkę z futerkiem. Zobaczcie sami, jak po TeleKamerach prezentowała się gwiazda "BrzydUli"! Zobacz także: Julia Kamińska i jej starszy o 20 lat partner wzięli ślub?! Popatrzcie tylko na tę zjawiskową białą suknię Julia Kamińska pokazała, jak wyglądała jej stylizacja po gali rozdania TeleKamer 2021. Aktorka odebrała nagrodę dla najlepszego serialu.