Małgorzata Rozenek opublikowała nowe zdjęcie i nagranie z wyjazdu - jej rodzina wybrała się na zwiedzanie jednej z najsłynniejszych atrakcji Danii. Ponieważ pogoda tego dnia nie dopisała, cała piątka oglądała instalacje z kolorowych klocków wystrojona w żółte sztormiaki. I to właśnie ten szczegół przyciągnął uwagę komentujących. Zobaczcie, co tak ujęło komentujących.

Małgorzata Rozenek i jej bliscy ubrali się identycznie. Fanki były pod wrażeniem jednomyślności rodziny

Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan i ich synowie wybrali się na europejskie wakacje kamperem. Rodzinną sielankę zakłóciły nieco wieści z Polski - przed kilkoma dniami gruchnęła wieść o tym, że pięcioro prowadzących "Dzień dobry TVN" żegna się z posadą. Małgorzata Rozenek także znalazła się w tym gronie. Macierzysta stacja zaproponowała jej jednak inne zajęcie na otarcie łez - celebrytka zostanie gospodynią zupełnie nowego show na licencji, które najprawdopodobniej zadebiutuje już w jesiennej ramówce. Póki co telewizyjna gwiazda robi wszystko, by zawirowania zawodowe nie pokrzyżowały jej planów. Kolejne zdjęcie, jakie pokazała w sieci, ujęło internautki:

Zastanawiam się zawsze, jak udaje wam się ubrać w identyczne ciuchy. Nikt się nie buntuje? Same uległe charaktery? Nas jest troje i nie ma szans na taką zgodność. Każde sobie - zapytała jedna z fanek

Rzeczywiście, rodzina Rozenków i Majdanów ubrała się w identyczne żółte sztormiaki, co z pewnością wyróżniało ich z tłumu turystów. Nie dość, że byli dobrze chronieni przed siąpiącym deszczem, to jeszcze trudniej im było się zgubić. I to oczywiście nie pierwszy raz, kiedy zdecydowali się na bardzo podobne stylizacje. "Perfekcyjna" nie zdradziła tej tajemnicy, mimo że inni dopytywali, jak ona to robi i właściwie kto w rodzinie decyduje, jak wystylizują się pozostali.

Sztormiaki 45-latki i jej chłopaków zachwyciły internautki, które, jedna przez drugą, dopytywały, gdzie można dostać takie same. Inni zwracali uwagę, że bardzo lubią zwiedzanie "w towarzystwie" rodziny celebrytki i dzięki niej po raz kolejny mogą zobaczyć nieznane sobie miejsca. Sama Małgorzata Rozenek także na nudę ponarzekać nie może - mąż i synowie robią wszystko, by ją rozerwać i urozmaicić sobie wyjazd.

A jak wam się podobają stylizacje Małgorzaty Rozenek i jej bliskich? Też jesteście pod wrażeniem, jak umieją się dogadać pod tym względem?

