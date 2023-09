Małgorzata Rozenek poleciała do Włoch na ważne modowe wydarzenie. Zaprezentowała swój look, ale takiej reakcji fanów chyba się nie spodziewała.

Małgorzata Rozenek opublikowała krótkie nagranie z Mediolanu, gdzie odbył się pokaz najnowszej kolekcji Elisabetty Franchi. Okazuje się, że żona Radosława Majdana poleciała do Włoch, żeby wziąć udział w wielkim modowym wydarzeniu. Niestety, jej stylizacja z pokazu nie wszystkim przypadła do gustu. Fani porównali narzutkę Małgorzaty Rozenek do kołdry. W komentarzach zawrzało!

Fani krytykują stylizację Małgorzaty Rozenek

Dziś rano żona Radosława Majdana pokazywała fanom relację ze swojej podróży do Mediolanu. Okazało się wówczas, że Małgorzata Rozenek zaliczyła wpadkę na lotnisku i musiał ratować ją jej syn. Teraz była prowadząca "Dzień Dobry TVN" zdradziła, że poleciała do Włoch na pokaz mody. Małgorzata Rozenek opublikowała nagranie, na którym zaprezentowała się w efektownej stylizacji.

Małgorzata Rozenek pokazała się w szortach i eleganckiej koszuli, a jej look uzupełniły kozaki za kolano i puchowa kurtka, która wywołała lawinę komentarzy.

Pod nagraniem Małgorzaty Rozenek pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci żartują ze stylizacji gwiazdy TVN.

- Zupełnie jakby się w kołdrę owinęła

- Myślałam że to kołdra 😮

- Reszta poza kołdrą jest super.. Ale kołdra przegięcie 🤦

- A co to za kołdra?? 😮- komentują internauci.

Pozostali fani byli oczarowani wyglądem gwiazdy.

- Wow, wow, wow! Piękna 🔥😍

- Pani Małgosiu wygląda Pani ,, ZJAWISKOWO,,❤️❤️

- BOSKA 🥰 PETARDA 🔥🔥🔥🔥- piszą fani.

A Wam podoba się look Małgorzaty Rozenek?

