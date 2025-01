Małgorzata Rozenek Nowy Rok powitała razem ze swoim mężem na wielkim balu w Zakopanem. To właśnie w górach spędziła wyjątkowe chwile, którymi pochwaliła się w mediach społecznościowych. Małgorzata Rozenek pokazała na swoim profilu na Instagramie kilka zdjęć prosto z gór, a internauci od razu zwrócili uwagę na jej stylizację. Ten look naprawdę robi wrażenie!

Fani komentują zimową stylizację Małgorzaty Rozenek

Małgorzata Rozenek to zdecydowanie jedna z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Ukochana żona Radosława Majdana ma spore grono fanów, którzy śledzą jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. To właśnie za pomocą Instagrama gwiazda pokazuje, co u niej słychać. Ostatnio rozpętała się prawdziwa awantura pod rodzinnym zdjęciem Małgorzaty Rozenek, która pokazała, jak spędzała rodzinne święta Bożego Narodzenia. Teraz z kolei gwiazda pokazała porcję zdjęć z wyjazdu w góry i znów wywołała spore zamieszanie. Internauci zwrócili bowiem uwagę na stylizację Małgorzaty Rozenek, która pozuje w jasnym futrze, wielkiej czapce i zimowych butach z futrem.

Zakopane jak zawsze – czaruje i wciąga. Kto raz był, ten wie, że wraca się tam z przyjemnością! napisała Małgorzata Rozenek.

Fani od razu ruszyli z komentarzami!

Fani Małgorzaty Rozenek nie mogli przejść obojętnie obok tak efektownej stylizacji gwiazdy. W komentarzach zawrzało:

A Małgonia to na Krupówkach za niedźwiedzia robi

Konkurencja dla misia

Niedźwiedzica z Krupówek

Wygrałaś tym outfitem komentują internauci.

A Wam podoba się zimowy look Magorzaty Rozenek? Tylko spójrzcie na więcej zdjęć z wyjazdu w góry. Gwiazda pochwaliła się również fotkami z imprezy sylwestrowej na której błyszczała w długiej, cekinowej sukni. Wyglądała jak milion dolarów!

