Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan dopiero co wrócili z rodzinnych wakacji kamperem, a już ruszyli w kolejną trasę. Tym razem para wybrała się na wesele kolegi Radosława Majdana. I właśnie w mediach społecznościowych pary pojawiły się zdjęcia z tego pięknego wydarzenia. Od Małgorzaty Rozenek po prostu trudno oderwać wzrok - gwiazda wyglądała obłędnie. Pojawił się nawet komentarz, że prezenterka... przyćmiła pannę młodą! Zobaczcie nowe zdjęcia gwiazdy.

Małgorzata Rozenek pochwaliła się weselną kreacją. Fanki oszalały na jej punkcie

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan nie tracą ani chwili. Po wspaniałych wakacjach w Szwecji i Danii, na które para razem z dziećmi wybrała się kamperem, przyszedł czas na wspaniałą imprezę, jaką jest wesele kolegi piłkarza! Właśnie małżonkowie pochwalili się relacją z imprezy na swoim Instagramie. Tylko spójrzcie, jak pięknie razem się prezentowali.

Instagram/Małgorzata Rozenek

Radosław Majdan na tę wyjątkową okazję zdecydował się na szary garnitur w kratę oraz eleganckie, ciemne buty i krawat. Z kolei Małgorzata Rozenek wybrała długą, dopasowaną do ciała suknię w kolorze pudrowego różu z efektownym rozcięciem do uda. Do tej kreacji gwiazda dobrała srebrne sandałki na szpilce oraz postawiła na rozpuszczoną fryzurę i delikatny makijaż, który podkreślił jej dziewczęcy look.

Instagram/Małgorzata Rozenek

Pod nowymi zdjęciami pary szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy. Jedna z fanek stwierdziła nawet, że Małgorzata Rozenek miała tak obłędnie piękna suknię, że... przyćmiła pannę młodą.

- Małgosiu przyćmiłaś Pannę Młodą. Tylko niech się nie obrazi. Po prostu piękna suknia - stwierdziła jedna z fanek.

Pozostali internauci również nie szczędzą komplementów.

- Małgosia jak zwykle piękna ! Wyglądasz jak milion dolców. Jesteście moją ulubioną parą ???? - Sukienka jest sztos po prostu świetna???? - Piękna sukienka. Cudo???? - Pięknie Pani wygląda - piszą zachwyceni fani.

A Wam, jak się podoba weselny look Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana? Zobaczcie więcej zdjęć pary!

Instagram/Małgorzata Rozenek

Instagram/Małgorzata Rozenek