Monika Olejnik podjechała pod jedną z warszawskich restauracji swoim sportowym autem, ale my patrzymy tylko na stylizację gwiazdy. Dziennikarka tym razem postawiła na luźny look z modnymi spodniami z kieszeniami i skórzaną kurtką w roli głównej. Monika Olejnik wybrała bordowe spodnie od The Attico za ponad 3800 złotych, srebrne adidasy za ponad 5 tysięcy złotych i torebkę za prawie 9 tysięcy złotych.