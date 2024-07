Ojciec Małgorzaty Rozenek zdradził, jak wygląda prywatne życie rodziny Perfekcyjnej Pani Domu. Stanisław Kostrzewski, który dawniej był skarbnikiem PiS, obecnie jest na emeryturze. Tata Małgosi mieszka na wsi i cieszy się z sielskiego życia. Czy jego sławna córka chętnie ucieka z Warszawy, by również delektować się wiejskimi urokami? Owszem! Stanisław Kostrzewski opowiedział, że Małgosia i Radek chętnie go odwiedzają. Mają nawet w jego domu swoją własną sypialnię!

Nie tylko dorośli potrafią docenić uroki wsi. Synowie gwiazdy również uwielbiają wyjazdy do domu dziadka. Okazuje się, że bywają tam co weekend.

Zawsze w piątki zabieram Stasia i Tadzia od Gosi. Przyjeżdżamy do mnie na cały weekend, jako dziadek mam okazje, by się wykazać. Mam tu takie cztery piękne dęby i dzieciaki mnie namawiają, bym im zrobił domek na drzewie. Wiedza, ze jak obiecam, to słowa dotrzymam. Na razie jeszcze się targujemy. Ja im mówię, ze są za mali, ale mi nie odpuszczają. Jestem bardzo dumny, ze tak chętnie tu odpoczywają. Ostatnio w ferie wyjechali na narty i od razu po powrocie chcieli mnie odwiedzić. Muszę ich pilnować, bo pomysły czasem maja niesamowite, jak to chłopcy. Ostatnio na przykład Tadzio o mały włos by wpadł do dołu porośniętego sitowiem. Trzeba mieć oczy dookoła głowy - zdradził Stanisław Kostrzewski w tabloidzie.